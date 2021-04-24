【全程影音】新增1死！70歲台商檢疫期亡確診 華航機組員染疫「再+1」指揮中心說明

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在臺活動史之調查，並針對在臺接觸者匡列及回溯採檢，今日新增1名回溯採檢者檢出陽性(案1092)，曾在4/7與澳洲確診機師接觸，但先後採檢三次都是陰性，直到22日值勤返台接受回溯採檢，於今日確診，因此研判兩人關係不大。

指揮中心說明，案1092為本國籍40多歲男性，為該航空公司之貨機機組員，個案今(2021)年4月9日至4月16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於4月9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返臺後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月22日執勤往返日本，返臺後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，於今日確診(Ct值35，二採Ct值23，血清抗體陰性)。

指揮中心表示，個案感染源現正調查中，已掌握接觸者共14人，其中5人列居家隔離，9人列自主健康管理；14名接觸者中，5人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸檢驗陰性、1人檢驗中，該5人之血清抗體皆檢驗中，餘9人待採檢。

發言人莊人祥也補充，案1092的接觸者中，同住家人有3人，目前都已被列為居家隔離，目前PCR檢測都是陰性，血清檢驗當中。

在澳洲被檢出陽性確診的印尼籍機師，目前匡列248位接觸者。（圖／指揮中心提供）

至於在澳洲確診的印尼籍機師，目前共匡列了248位接觸者，現在已經採檢了73位，其中有43人的採檢結果為陰性，3人為陽性，分別是在台同住家人（案1090）、同事（案1091）和今日新增的案1092；另有27人檢驗中，60人待採檢。

而昨確診的案1090大部分都是在家裡學習，除了去清真寺外都是在家裡。

指揮中心統計，截至目前國內累計202,574 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含200,556 例排除)，其中1,097例確診，分別為976例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及4例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、40人住院隔離中。

(中時新聞網)