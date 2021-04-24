停業的金雞蛋休閒農場被棄置的廢液桶，環保局清除後回填土方恢復。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

芎林鄉停業的金雞蛋休閒農場，前年發現遭人傾倒大量廢液和事業廢棄物，地檢署查獲非法棄置廢棄物的行為人及產源事業，縣環保局現地開挖確認有大量廢液桶被掩埋，3度執行緊急應變作為，陸續將有害廢液和廢棄物陸續清運，4月清運完畢並完成土方回填作業。

縣長楊文科強調，絕不容許環保犯罪恣意妄為，新竹縣會持續透過「檢警環農工平台」打擊非法，比照重大刑案辦理非法棄置案件，加強查緝環保犯罪事件。呼籲民眾發揮公德心，遇到可疑情事請協助打電話（03）5530060通報，讓不肖業者無所遁形，共同保護縣民健康及守護新竹縣宜居環境。

環保局指出，2019年4月29日民眾通報，金雞蛋休閒農場池塘有被傾倒化學藥液，現場稽查目視池塘呈現黑色死水狀態並散發化學氣味，至山頂的倉庫堆放10桶貝克桶空桶及15桶廢液桶，後續發現倉庫前方空曠處地表冒泡，疑似地下埋有廢棄物。

環保局指出，疑埋有廢液桶的位置較深且地下水位高，在緊急應變過程中無法立即察覺位置，特邀環保署及警政署保七總隊討論應變方式，經3度緊急應變作為，陸續挖出20個廢液桶在現地存放，並請鄉公所修復坍方道路，方便大型機具車輛通行，加快載運廢液速度。

這件嚴重違反廢清法的案件，在新竹地檢署及縣警局鍥而不捨的追查後，查獲非法棄置廢棄物的行為人及產源事業，但行為人無財力清理廢棄物，故環保局依法責令產源事業依廢清法第30條規定負起連帶清理及環境改善責任，再依同法第71條追償相對人緊急應變支出費用。

環保局表示，目前已是科技執法的代，環保犯罪已難以遁逃，經查獲有非法棄置廢棄物，除將依法處1年以上5年以下有期徒刑並得併科1500萬元以下罰金，同時須在政府監督下完成環境復原，不肖業者千萬別心存僥倖！

(中時 )