清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽22日在香港蘇富比以逾1.45億港元（約5.24億台幣）成交，一舉刷新白玉及御製玉璽兩項世界拍賣紀錄。據了解，這枚印璽2004年曾以逾1,400萬港元成交，意味17年後再現拍場，身價暴漲10倍。

「璽」為皇帝印章專屬名稱，代表皇帝至高無上地位。傳世御璽寥若星辰。其中，乾隆皇的白玉璽，記載他與祖父康熙帝一段深厚情誼。乾隆年幼時，在圓明園紀恩堂首覲康熙，蒙受天恩，邀住宮中，親自教誨。印體環刻乾隆御製〈紀恩堂記〉，既念祖孫親情，並揚皇位正統，為父皇雍正奪嫡登基之事闢謠，有暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘曆承繼大業，是以傳位四子胤禛之說。清末紀恩堂被毀，此璽雖受火傷，倖存至今。

還有一件東漢／清乾隆御賞嵌「延年」龍鳳紋璧紫檀插屏以5,380萬港元成交，創高古玉器世界拍賣紀錄。東漢御製「延年」璧原為清宮所藏，為乾隆帝所珍，極為罕稀。

(工商 )