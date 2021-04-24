去年因牛肉麵事件下台的行政院前發言人丁怡銘，今年3月回鍋任政院有給職顧問，為遏止網軍治國，國民黨主席江啟臣及立委曾銘宗提出《預算法》修正草案，要求政府須按月公開預算執行情形，並在昨天一讀付委。江啟臣今天表示，政府花人民的錢，洗人民的腦的預算不該花，民眾要的是做事而非做秀的政府。
江啟臣上午出席「中華卓越青工全國總會長」交接典禮受訪表示，10年前他擔任新聞局長時，當時有政府廣編的廣告採購，在民進黨要求下，立院修訂預算法61條。
江啟臣說，因應網路發達，廣告方式更多元，政府對外採購包含1450等預算在內，要求政府應定期公開媒體採購，接受外界檢視與國會監督，希望朝野共同監督政府這一類的預算執行。
江啟臣指出，提案修法不只是為遏止丁怡銘，丁只是一個極端案例，讓大家更不相信政府的預算花用，尤其在廣告採購事項。
江啟臣強調，他希望的是做事的政府，而非做秀的政府，或者老是拿人民納稅錢大內宣，也就是花人民的錢，洗人民的腦的錢，他認為這類預算不該花，且想知道政府相關預算花到哪裡去。
(中時 )
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