2021「夢的N次方」24日在新竹市三民國中登場，有超過1千位各地教師自主報名，參加為期兩天的活動，教育部部長潘文忠特別勉勵老師們「莫忘初衷」，並說要知道第一線的老師為學生做什麼，就來參加夢N！

副市長沈慧虹說，市長林智堅是三寶爸，帶領新竹市全力投入幼兒到高國中小教育，夢想與夢想的延續，需要老師的努力和家長對教育的支持。她強調新竹市是個小城卻有大力量，而最大的力量就在教育！

教育處代理處長沈靜濤說，「夢的N次方」是目前全國最大場次教師成場自主研習，今年邁入第7年在新竹市舉辦，集合國中小八大領域所有科目、跨域課程設計及閱讀素養等共26種主題課程，為集結學習領域最完整的一場。

三民國中校長丁淑觀指「夢的N次方」開啟教育夢想的起點，透過工作坊方式以課程分科實作、共備及講座，希望能提升教師專業知能與學生學習成效。

王政忠老師表示，活動曾因疫情延期，很高興大家踴躍參加，也要回到學校在課堂實踐，陪孩子圓夢，推動「由下而上、翻轉教育」，期望影響更多教師投入「1.01」改變的行列。

三民國中國文科老師李嘉欣說，研習中透過剖析國文教學，探討文本脈絡，組員共學可學到有層次的提問教學設計。

龍山國小老師陳幸苡，第一次參加夢N研習朝聖，她期許自己可以帶著這份感動，保持教學上的能量，豐富課程內容，讓孩子接受到更棒教學。

建功國小李國寧老師則說，希望從基層老師的觀點出發，給予現場教師實際的支持，藉由分享課堂實踐的歷程，讓自己的課室風景改變，提升學生的學習。

(中時 )