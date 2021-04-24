受到新冠肺炎疫情影響，我國仍持續維持邊境管制，影響旅行業甚劇，交通部觀光局近期向就業安定基金委員會申請辦理「協助旅行業轉型培訓計畫」，提及只要僱主派遣員工受訓，即可領取每小時160元津貼、每月最高75小時、1萬2000元津貼，目前觀光局仍修正計畫中，並未排至最近一次的就安基金管理委員會議程中。

就業安定費為「雇主聘僱移工應繳納的費用，可用來作為加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用」。

據觀光局統計，目前旅行業家數有3190家，申請交通部觀光局安心旅遊補助達2613家，估計有8成業者在國境封閉期間持續營運，推估有577家業者暫無相關營業收入。

據計畫指出，協助旅行業轉型培訓計畫預計每月開設40班、每班80人，只要雇主派員工至如公協會等專業機構訓練，即可領取每小時160元、每月最高75小時、1萬2000元津貼，加計補助聘用專家學者講課費用，初估6個月會花掉約3.36億元預算。

而上次就安基金管理委員會中，委員認為課程的分布、預算科目的部分等待修正外，是否要補助事業單位等也待討論，因此要求交通部修正計畫後再送就安基金管理委員會審議。據悉，交通部目前仍在修正計畫中，也並未在下一次的就安基金管理委員會中排入此案。

(中時 )