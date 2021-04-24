何姓教練訊後24日遭請回，黃爸爸痛斥「不合理」。（陳淑娥攝）

獨／害腦死教練無證照 柔道館現況影片曝光當地人這樣說

台中7歲黃姓學童到校外上柔道課，竟遭教練、學長輪流重摔20多次後昏迷，經開顱手術後瀕臨腦死邊緣，何姓教練訊後24日遭請回。黃爸爸痛斥「不合理！」他如何再相信司法，家屬要的只是一個真相及公道，疾呼台中市長、媽媽市長可以出來幫助他們嗎？

黃爸爸上午在醫院陪同下出面，針對何姓教練訊後遭請回，他難過及憤怒表示，不合理，原本對司法很有信心，現在發生在他身上，他如何再相信司法。

他說，何姓教練完全都沒來看小孩，一句道歉都沒有，他要的只是一個真相及公道，疾呼台中市長、媽媽市長可以出來幫助他們嗎？

兒子被摔成瀕臨腦死邊緣，黃爸爸說，司法勿枉勿縱，還我小孩一個公道，類似這樣的案件，以後可以不要再發生。至於中華民國柔道協會在臉書發文說，何姓教練未具有他們核發的證照，他也希望大家去查明。

教育局長楊振昇表示，孩子發生這個情況，每一位父母都會不捨及充滿遺憾，柔道教練在這件事的行為，他覺得教學有所不妥，教練應公開向父母親道歉，向孩子表達歉意，要有所承擔。對於以後學校相關訓練，也應該以該事件引以為鑑，老師或教練要注意孩子安全。

楊振昇說，市長盧秀燕對此事非常關心，市府會提供父母相關協助，包括律師聘請或法律諮詢，一定會做父母最堅強的後盾。至於場地租借有無程序疏失，以及現場沒有監視器部分，楊振昇表示，那是豐原體育館，他們來跟教育局租借，後續會再進行了解。

(中時 )