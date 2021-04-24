桃園機場在疫情逆境中，利用優越地理位置、充沛國籍航空機隊與綿密的航線網路等優勢，創造亮眼的經營績效。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

全球過去1年多受到新冠肺炎疫情衝擊，航空業進入寒冬，但客運表現不佳，貨運則是漲勢兇猛，根據國際機場協會（ACI）公布的2020年運量排名，桃園國際機場的貨運量衝上全球第4名，是史上最佳成績。

桃機的國際航空貨運量排名為全球第4，僅次於香港、上海浦東及韓國仁川機場。航空總貨量排名則高居全球第7，2項排名都比2019年進步2名。

桃機總經理但昭璧表示，桃園機場2020年國際航空貨運量創下234.2萬噸歷史新高，較2019年成長7.35％，在疫情衝擊之下有如此高成長表現，歸功於全體國人努力，也讓台灣的航空貨運產業得以正常運作，桃機及國籍航空業者也得以利用運力充足、航線綿密及地理位置的優勢，發揮東亞空運樞紐的競爭優勢，順勢吸收國際航空貨物載運需求。

桃園機場統計，2020年台灣航空轉口貨運往來最多的國家為美國（32％）與中國（15％），分別呈現25.2％及8.5％的年成長率，反映美國對亞洲製造商品需求旺盛，而桃園機場正好扮演著搭橋的角色。

此外，除台灣本身高科技產業出口動能，及海運急單轉往空運等趨勢，更在疫情推升遠距經濟及電子商務影響下持續發揮轉口優勢，因此預期桃園機場航空貨運量未來也將持續成長。

(中時 )