苗栗縣公館國小24日舉辦創校120週年校慶暨南北棟校舍落成剪綵及校史館揭牌啟用典禮，縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員孫素娥、楊明燁、公館鄉長曾美露、歷屆校友、社區民眾及全體親師生歡喜齊聚一堂，見證雙甲子建校歷史。

根據公館國小文獻紀載，學校創立於西元1901年，是由地方仕紳、官員共同奔走、集資募款向當時政府申請成立公館公學校，首任校長宮尾寬吾，學生106人。1950年苗栗設縣管轄，校名改為「苗栗縣公館鄉公館國民學校」，1968年實施九年國教，方改名為「苗栗縣公館鄉公館國民小學」，現有學生874人。

縣長徐耀昌表示，公館文風鼎盛，孩子純樸上進，家長重視教育，加上公館國小老師們認真教學，啟發孩童知能，在親師生同心齊力之下，造就無數優秀學子，科學創意教育屢次代表苗縣參加全國比賽榮獲佳績，國樂團及音樂班涵養學生音樂素養，橋牌隊、田徑隊、籃隊塑造學生多元發展，培育孩子成為國家未來棟樑。

本次新建的北一棟及南二棟校舍，原建築已使用40年，老舊且有安全疑慮，在各方人士共同努力下，獲教育部補助重建經費1億2867萬餘元，於2109年6月6日開工，歷時一年多完成。

新建校舍建築設計取傳統三合院、客家建築護籠圍繞概念，北棟規劃一般教室14間，教師休息室1間，演藝廳1間，廁所5間。南棟規畫一般教室6間，科任教室7間，社區共讀站1間，廁所6間，總樓地板面積5079.75平方公尺。

縣長徐耀昌也感謝協和基金會林光清董事長、林光瑩女士捐贈101萬5500元，為新校舍購置黑板、公佈欄、置物櫃及講台等班級設備，充實教學所需，為孩子打造更完善學習環境。

另高齡98歲的校友曾新垣，捐贈300萬元協助母校新建的校史館也在揭牌啟用，融入在地特色，典藏公館國小120年來豐富精彩的歷史文物，他也到場見證揭牌儀式，並向小學弟、小學妹勉勵，分享自己從貧戶努力打拼的生命歷程，校方期許莘莘學子在觀看校史文物、傑出校友的故事後，也能夠飲水思源、努力向上。

(中時 )