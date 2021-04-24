新冠肺炎疫情平緩，國人生活回復正常，國光客運宣布26日起推出台北往返台中、高雄等中長途路線班車促銷專案，單筆購買指定路線回數票10張加贈1張免費回數票，20張回數票加贈免費3張回數票，最高優惠等同打85折。

去年4、5月正值肺炎疫情高峰，嚴重影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，客運量大受衝擊。國光客運表示，近期肺炎疫情趨緩後，國人生活逐步回復正常，整體運量儘管還有約2成左右缺口，但總算谷底反彈，逐步走出營運低潮。

國光客運指出，乘客回流情況隨著路線距離長短有所不同，短程通勤路線恢復情況最好，台北往返台中、嘉義等中程路線次之，台北往返台南、高雄、屏東等長程路線乘客流失情況最嚴重。國光客運說，扣除國境封關而斷流的機場巴士，其他路線運量陸續回復疫情爆發前同期8成左右。

國光客運買回數票送回數票優惠方案，適用路線包括台北往返新竹以南等中長途路線，佔總營運路線約5成，例如台北往返苗栗、台中、彰化、埔里、嘉義、台南、高雄、屏東等路線都涵蓋在內，單筆購買回數票10張即加贈1張免費回數票，購買回數票20張則加贈3張，促銷活動將持續2周時間，至5月9日截止。

(中時 )