居家通路龍頭特力集團攜手免稅店龍頭昇恆昌24日於澎湖馬公開出首家特力屋離島店；特力總裁何湯雄在出席剪綵時表示「特力屋出海了」，事實上插旗澎湖評估二年，此次在昇恆昌力邀下，兩方合作運輸，進一步節省運費，而於昇恆昌澎湖店Pier3開出首號店，兩方合作還準備前進金門，預計年底前可望開出離島2號店。

何湯雄強調，由於電商的離島運費高出12%，為了降低成本，在免稅龍頭昇恆昌力邀下開出首家離島店，將可進一步減少宅配費用，而未來也規劃持續與昇恆昌攜手，在金門開出第二家離島店。

何湯雄表示，自2019年開展社區店型以來，不僅新增會員9%，全台線上線下會員超過680萬，為呼應離島居民對居家家具、免治馬桶、DIY工具等需求而前進離島，首站落腳澎湖馬公的澎澄飯店商場Pier3，目前全台1500坪大型特力屋店計有27家，而與澎湖店一樣的小型社區店總營業面積約在150坪，全台亦有20家，預計今年將展至40家，除了六都開店，還會往2-3線城市展社區店。

昇恆昌總經理江建廷表示，此次邀請特力屋至昇恆昌澎橙飯店商場內展店，希望將台灣的離島觀光打造到更高的層次，讓澎湖不只是疫情期間夯，疫後更要吸引更多國際旅客，把澎湖觀光市場拓展的更好。

根據統計，澎湖近年旅宿觀光產業熱絡，截至今年2月人口達10萬，民宿高達976家，帶動裝修及居家DIY配件與商品需求成長，何湯雄表示，看好澎湖未來發展潛力，特力屋獨家引進近百項國際品牌商品，品項約在6700項商品，與台灣同步提供多項水電類單品等即買即裝服務，方便顧客一站購足。

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