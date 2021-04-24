台鐵一列太魯閣號列車今天上午通過武塔站時，因廠商違規進場施作月台加高工程，一名工人在軌道上遭列車撞傷。台鐵表示，將罰廠商新台幣30萬元。

台鐵表示，宜蘭工務段執行的「鐵路行車安全改善六年計畫一宜蘭工務段轄內月台提高工程（武塔站）」，承攬廠商為虹暘營造有限公司，契約金額951萬元，依規定於每天上工前派員至南澳站行車室辦理保修作業申請。

根據台鐵調閱相關紀錄，今天上午8時6分時，宜蘭工務段人員完成保修作業申請，8時30分時，廠商派駐行車室列車監視人員及瞭望員到達行車室，尚未交付行調電話及到現場作危害告知，即接獲通報現場有一名工人欲撿拾物品時不慎遭火車擦撞。

台鐵說，宜蘭工務段將依法配合勞檢單位檢查，並將依工程採購契約規定裁罰。依據契約的罰則，承攬人違反安全衛生扣罰懲罰性違約金標準，可裁罰10萬至30 萬元，今天這起違規事件，將罰廠商30萬元。

台鐵表示，會持續要求督導人員及施工廠商，於施工前應確認符合勞安條件後，始可進場施作。

台鐵說，宜蘭工務段除了接受鐵路警察調查外，也派人陪同受傷工人前往醫院就醫，受傷工人外部擦傷已處理，目前清醒無礙在醫院休息。

事故發生後，受傷的52歲王姓工人被送往羅東博愛醫院，林姓包商趕到醫院探視，但面對媒體詢問，林姓包商只說，上午沒工作，不知發生什麼事。

台鐵局宜蘭工務段長李建勳表示，虹暘日前申請今天施工，台鐵局經評估後認為施工處在月台上，非軌道上，同意今天施工，且有人行陸橋安全通道，提供工人抵達施工現場，但工人未走人行陸橋導致職業安全事件。

宜蘭縣政府勞工處長林文裕說，已展開調查勞工安全部分是否合乎規定。（編輯：張雅淨）1100424

(中央社)