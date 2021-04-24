反萊豬等4項公投案預計8月28日登場，不少藍營人士期望公投能一舉提振士氣。曾連任5屆立委的現任桃園市大園區仁壽宮董事長陳根德表示，國民黨從吳敦義任主席以來不斷走下坡，走到今天的地步歷屆黨主席都有責任，別想用一場公投撐起國民黨或特定人士的政治聲量，否則只會繼續傷害國民黨。

陳根德今日（24）接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨從吳敦義擔任主席以來，開始走入經營困境，沒有行政權也沒有黨產，還要面對團結、砲口一致向外、決心把國民黨殲滅的民進黨；國民黨早已不是家大業大、能夠享受太平盛世的好日子，任何人接下黨主席棒子都是辛苦的，想參選下屆黨主席的人都很值得敬佩，不過國民黨真的要徹底覺醒。

針對國民黨今日困境，陳根德直言，歷屆黨主席都該負起責任、都要好好反省，不能還在停留在政客的思維，應該要站在人民的角度來看問題。談到即將登場的公投，陳表示，若公投過關代表人民正在受到迫害，國民黨絕對不能用政治思維來宣導公投，也切勿歌功頌德國民黨對社會的貢獻，因為若真有貢獻，國民黨又怎會淪落至此？

陳根德強調，公投成敗代表的是人民是否覺醒，畢竟「人民心中都有一把尺」，所以他相信民眾自會認清，民進黨並沒有能力治理台灣，只會操弄網軍與大內宣。所以這次公投人民並非為國民黨而投，人民覺醒跟國民黨是兩回事，如有人想用公投來提振國民黨或特定人的政治聲量，只會繼續傷害國民黨。

(中時新聞網)