「2021年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽」24日在草屯鎮台灣雷藏寺活動廣場盛大登場，來自台北市、新竹縣、台中市、雲林縣、彰化縣及嘉義縣等6縣市共118隊，1420名隊職員、選手及150名工作人員共襄盛舉，此次競賽跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、舞龍、閩南獅、太鼓、戰鼓、跳鼓陣等九項民俗體育競賽，各隊全力以赴，力爭佳績。

演出的愛蘭國小戰鼓隊震天戰鼓，及曾獲得西班牙國際馬戲藝術金獎的國際級扯鈴大師-卓家宏超水準扯鈴，為「2021年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽」拉開序幕。

南投縣體育會民俗體育委員會主委簡賜勝與縣府祕書長洪瑞智主持開幕儀式，真佛宗密教總會蓮歐上師、真佛宗台灣雷藏寺蓮哲上師、華光功德會總會理事長吳冠德到場參與。

「2021年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽」24日在草屯鎮台灣雷藏寺活動廣場盛大登場。（南投縣政府提供／盧金足台中傳真）

「2021年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽」24日在草屯鎮台灣雷藏寺活動廣場登場。（南投縣府提供／盧金足台中傳真）

洪瑞智表示，南投縣體育委員會民俗體育委員會持續推廣民俗體育項目的努力，讓民俗文化南投縣生根茁壯，感謝台灣雷藏寺及真佛宗華光功德會多年來贊助支持民俗體育競賽，這份用心對於民俗文化提升及民俗體育發展更具意義。

洪瑞智說，縣長林明溱重視縣內體育發展，不論是田徑項目或球類、划船、空手道等等運動，對民俗體育更是大力支持，在民俗體育委員會努力推廣及台灣雷藏寺、華光功德會大力支持下，讓全國愛好民俗體育的好朋友有這樣大展身手的舞台，多年來華光盃民俗體育競賽已成為全國民俗體育指標性活動。

今年除了南投縣好手外，還有來自全國6縣市的選手，共118個單位參賽，參加競賽有國小、國中，還有多所高中職、大專院校及民間團體組隊參加，規模更勝往年未來縣府將攜手縣體育會，持續推廣民俗體育項目，培育更多民俗體育人才，讓民俗文化在南投深根茁壯，在國際發光發熱。

簡賜勝強調，縣體育會民俗體育委員會為歡慶文化嘉年華、與民同樂並結合傳統民俗體育活動，加強推展民俗體育運動，多年來持續結合真佛宗華光功德會共同辦理華光盃民俗體育競賽，雖去年受疫情影響停辦一年，但今年恢復辦理後，參賽人數比往年多。

精彩競賽登場，會場周邊還有愛心園遊會，由真佛宗分堂及同門發心贊助，包括地方小吃、愛心義賣、氣球DIY動手作活動，主辦單位設置歷年比賽成果展覽等。華光功德會指出，當天義賣所得將全數捐為華光護苗行動愛心白米專款。

(中時 )