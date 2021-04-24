大都會投手迪葛朗單場15K創生涯新高。(MLB臉書)

紐約大都會投手迪葛朗(Jacob deGrom)24日展現了宛如外星人的戰鬥力，他登板獨撐9局無四死完封華盛頓國民(109球)，送出生涯最高的單場15K，自己上場打擊敲出雙安、帶有1打點，跑回2分。隊友稱讚迪葛朗根本是「1個打9個」！終場大都會6-0獲勝，迪葛朗本季第2勝，自責分率0.31。

大都會花旗球場開放8130位觀眾進場，今日讓他們大開眼界。比賽接近尾聲時，觀眾席響起「MVP」的呼聲，迪葛朗脫帽向觀眾回禮。他開季前29局有50次奪三振，改寫大聯盟紀錄。

外野手尼莫(Brandon Nimmo)對迪葛朗佩服得五體投地：「他應該是從別的星球來的，世上沒人看過這種事。他一個人包辦了整場比賽，他改變了棒球，他獨力完成這一切。」國民打線全場僅敲兩安，迪葛朗自己也敲兩安，果然是1個打9個。

迪葛朗說：「我看到(三振)數字來到12，我就想能不能再K掉3個。」他前兩戰都平生涯最高的單場14K，今天他一口氣創下了更恐怖的成績。他5局下在得點圈有人時敲出二壘打，打回全場第1分，其實他也只要這1分就能贏了，接著尼莫安打將他送回。8局下迪葛朗再敲一壘打，又是尼莫開轟保他回本壘。

2000年的紅人投手維爾翁(Ron Villone)曾經9局完投外加3安猛打賞，然而他只是個平庸的投手，右投左打的迪葛朗則是國聯賽揚獎2連霸(2018, 2019)的大投手，迪葛朗2018年也在MVP票選位居第5。

(中時新聞網)