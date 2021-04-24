去年11月因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛、統編風波請辭的行政院前發言人丁怡銘，今年3月回鍋擔任政院有給職顧問，日前又被爆致電立法院長辦公室開嗆，再度引爆爭議，國民黨團也擬提出譴責案。民進黨前立委沈富雄昨(23日)在節目中表示，「丁怡銘角色其實是傷了民進黨政府！」

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中說，「因為丁怡銘的囂張，讓國民黨團撿了一把小槍，以府院分際問題來提譴責案，但因人數少也不會過，可是重點在於現在丁怡銘角色，其實是傷了民進黨政府、也傷了民進黨，但不傷國民黨、也不傷這個國家。」

沈富雄表示，自己最近重看歷史劇《乾隆王朝》，丁怡銘就是一個小小的被寵壞的家臣，現在丁怡銘也知道為什麼老闆重用他，因為他的所長就是那些，他當然要發揮，那發揮有沒有效？有效，因為老闆看在眼裡非常的爽，但是你一再使用，就會做過頭，所以即使老闆要他回家不要幹了，但過沒多久老闆又要他回來，所以這就是被寵壞家臣的行徑，是有脈絡可循的，且這對民進黨很傷。」

依《中國時報》23日報導，針對丁怡銘回任行政院顧問引發爭議、國民黨團將對政院提譴責案，行政院長蘇貞昌回應，行政院尊重，針對為何要再任用丁怡銘，僅表示「發言人已向各界報告。」

(中時新聞網)