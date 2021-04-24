大貨車駕駛恍神，T字路未轉彎直衝店家騎樓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大貨車駕駛恍神 T字路未轉彎直衝店家騎樓

48歲張姓男子23日下午駕駛大貨車行經桃園區桃鶯路時，疑似恍神，竟在T字路口直直衝進「路沖」的鍋貼店家騎樓，當場被招牌卡住、動彈不得，招牌也被撞壞脫落，所幸並無人員傷亡，張男也未酒駕，雙方將交由保險公司處理後續賠償事宜。

張姓大貨車駕駛23日下午3點多，駕駛大貨車沿桃園區大智路往桃鶯路方向行駛，疑因一時恍神，在T字路口未轉彎，直直撞入路口店家騎樓，當場被招牌卡住，車身佔據大半車道，警方接獲報案立即趕抵現場處理，並維持交通排除障礙。

大貨車駕駛恍神，T字路未轉彎直衝店家騎樓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大貨車駕駛恍神，T字路未轉彎直衝店家騎樓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

所幸事故發生時店內跟騎樓無人，未有人員受傷，張男經實施酒精測試，並無飲酒，後續肇事責任由警方釐清中，店家招牌掉落、輕鋼架毀損部分，也將交由保險公司處理。

事故發生後網友也把「撞」況放上網，民眾見狀直呼不可思議，揶揄：「司機急著買鍋貼？」也有人慶幸騎樓沒有停放機車，否則後果不堪設想。

大貨車駕駛恍神，T字路未轉彎直衝店家騎樓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大貨車駕駛恍神，T字路未轉彎直衝店家騎樓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )