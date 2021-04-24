西門町戲院偷拍最新版柯南 警逮28歲女子

萬華警方22日下午接獲西門町電影院報案，指有民眾摸黑持手機，偷拍最新上映的名偵探柯南最新劇場版《緋色的彈丸》，警方到場後，在28歲符姓女子手機內，發現該影片的部分翻拍畫面，雖然符女表示「這沒什麼」、「我又沒要拿去播放」，但因片商堅持提告，全案依違反著作權法送辦。

警方表示，22日下午3時許，電影院及片商工作人員向警方報案，表示有人偷拍最新版柯南電影，經到場檢視後，確實在符女手機內，發現2分多鐘的該片內容，符女也坦承這是用手機拍下來的。

但符女顯然對著作權法認知不明，再三強調只是拍來自己欣賞，不會散佈，認為這樣就沒有違法，甚至警方要求查看手機時，隨行的符女丈夫還說這樣是侵犯隱私權。

經警方勸心解釋後，符女才意識事情嚴重，另在片商人員堅持提告下被帶回警局，警訊後被依法送辦。

萬華警方呼籲，民眾進入電影院觀賞電影時，應遵從電影院之相關秩序，並嚴禁盜錄之行為，不管做何用途均為觸法，如有發現侵權行為，警方將依法處理。

(中時 )