近期韓國演藝圈升起一股霸凌「Me too」風波，繼(G)I-DLE穗珍因捲霸凌疑雲被中斷活動後，2015年以女團APRIL出道的23歲女星李玹珠，今年2月被弟弟爆出2016年其實是因不堪隊內霸凌才退團，本月中李玹珠打破沉默證實此事。近日，有名自稱是前李玹珠身邊工作人員的網友發文，稱李玹珠當年出道不久就一心放在男友身上，還在她手機發現跟男友的性愛條款，對此，李玹珠暫無回應。

李玹珠本月中發聲回應被霸凌傳聞，表示看到弟弟替自己說話後，公司接著發表與事實不符的聲明，擔心弟弟和替她說話的朋友被告，決定不再沉默，她指自己17歲時就當練習生住進宿舍，「在沒人可以依靠的地方跟加害者們共處了24小時」，向公司反應後反而被高層罵，她一度選擇輕生，幸好被救回來，事後其他成員沒有悔意，讓她人生蒙上一層陰影回憶，也決定提告公司。

李玹珠過去是APRIL成員。（圖／翻攝自hyun.joo_lee IG）

然而李玹珠被霸凌一事，昨有了意外的轉折，一名聲稱曾是APRIL公司的職員在網上開小號回應，批：「公司幫妳整容變美後，就打造了以妳為中心的女團APRIL，可不知道妳是不是討厭當女團成員，出道初期就忙著跟男友四處去玩」，還爆料造型師在李玹珠手機發現跟男友的性愛條款，包含「不要做太多次、做的時候要想著我、發生關係之前要洗澡、不要太用力、不能超過3次」，造型師一度想跟媒體爆料，最後被公司壓下，公司全體上下都因為李玹珠變的很混亂。

疑似前APRIL身邊工作人員發文爆李玹珠料，目前已刪文。（圖／取自《on.cc東網》）

該名自稱是李玹珠身邊的工作人員表示，李玹珠當時常用自殺當武器，要求公司不要逼她住宿舍，可以擁有私人手機，工作人員最後更揚言若李玹珠繼續說謊亂放話，就要公開她前男友身分，而如今該工作人員的文章已經刪除，李玹珠則暫未發聲明澄清，不知傳言真偽。

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