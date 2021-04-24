2021客家桐花祭－幸福南投桐樂會魚池場「桐舞翩翩．迎春響樂」，24日登場，客家文化公園熱鬧啟用。（盧金足攝）

南投縣魚池鄉桐花開了！今年降雨量不彰，影響南投縣內桐花花況，但魚池鄉五城村內與周邊生態油桐花步道已見綻放，2021客家桐花祭－幸福南投桐樂會魚池場「桐舞翩翩．迎春響樂」，24日熱鬧登場，魚池鄉長劉啟帆表示，疫情與缺水，衝擊農業、觀光、民生，特別在客家庄祭典活動，祈求魚池鄉風調雨順、國泰民安、下雨解乾旱。

2021客家桐花祭－幸福南投桐樂會「桐舞翩翩．迎春響樂」活動，23、24日兩天在漁池鄉五城客家文化公園登場，23日晚間「客庄五城漫遊音樂會」率先奏響悠揚樂章，活動內容主打五城國小與客家藝人展演，吸引民眾到場聆賞。

客庄五城漫遊音樂會由五城國小的絲竹樂及幼兒客家舞蹈揭開序幕，活動除了邀請謝金晶、唐儷、陳文琪、米漿、林久登、蘇柏臻等歌手演唱，魚池鄉長劉啟帆化身魚池豬哥亮，與縣議員王秋淑、集集鎮長陳紀衡及多名地方代表、村長等貴賓高歌《咱是一家人》，歌唱表演為魚池鄉的夜晚帶來精彩音樂饗宴。

桐花盛開美景，掀起賞桐花熱潮。（南投縣府文化局提供／盧金足台中傳真）

南投縣府文化局祕書王旻世指出，客家桐花季是客家人年度重要活動，象徵客家勤儉堅毅的精神，活動去年因疫情關係停辦，今年縣府與魚池鄉公所克服困難，讓五城漫遊音樂會重新辦理，24日活動文化局推出拍照打卡送好禮的活動，歡迎大家踴躍參加。

劉啟帆說，今年桐花季活動邀請許多知名影星及客家歌星載歌載舞，今日舉辦客家庄祭典活動，希望藉此祈求魚池鄉風調雨順、國泰民安、下雨解乾旱。

今年降雨量不彰，影響南投縣內桐花花況，但魚池鄉五城村內與周邊生態油桐花步道已見綻放。（盧金足攝）

今日的「桐舞翩翩．迎春響樂」活動，邀請到90後青春唱客陳瑋儒、夏以儷、黃于娟，以「青春唱客」為主題，演唱全新客家創作歌曲，還有日月潭觀光圈、五城客家協會、五城社區發展協會等共同接力演出，配合周邊的魚池在地優質小農市集、主題闖關遊戲，內容豐富多元，帶給遊客獨具特色的客家桐樂會。

(中時 )