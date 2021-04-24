為了讓未來世代能夠具備以程式學習為主的核心競爭力，陽明交通大學和台積電首次合作做公益，有別過往的產學技術合作，在陽明交大服務學習中心媒合電機系學生與台積電晶圓12B廠志工夥伴，舉辦1日科技體驗營，共同為科技創新教育而努力。

24日邀請南寮國小師生至陽明交大光復校區進行程式桌遊體驗，由電機系學生志工帶領學童，透過海盜爭奪世界珍寶為故事設計的桌遊「海霸」來理解程式概念，藉著不插電遊戲的方式，一步步帶領學童體驗程式控制的樂趣，讓學程式不再是枯燥乏味的經驗。

在科技體驗營中，學童們在上午進行程式桌遊體驗，下午則至台積電的創新館參觀，由台積電志工以深入簡出的導覽方式，讓學童了解積體電路在生活上的應用，及台積電創新持續驅動科技進步的無限可能。

校方表示，一日科技體驗營透過參觀體驗與動手實作，拉近國小學童與科技應用的距離，更在活動中串聯小學、大學與企業三方的共學共好關係，學童們在遊戲過程中逐步學習達到的成就感，最後無論是學童或志工，皆掛著滿滿的笑意踏上歸途。

台積電每年都有300多人自發性參與志工服務，舉凡生態環境導覽、關懷弱勢到偏鄉教育，晶圓12B廠志工皆積極投入，傳遞愛的力量與社會影響力。

這次陽明交通大學的學生志工和台積電晶圓12B廠志工都深刻感受到助人的快樂，更激發持續參與教育及創新的動力，雙方皆期許未來能透過學校與企業的另類「產學合作」，實踐大學與企業的社會責任。

(中時 )