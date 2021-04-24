柯文哲籲中央應明確告知疫苗時程 指揮中心這樣說 14:462021/04/24 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲籲中央應明確告知疫苗時程，指揮中心回應。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開炮中央因應疫情要治本 柯文哲：完全不知疫苗何時有！ 訂閱影音： 中時新聞網 台北市長柯文哲今天受訪時指出「中央應明確告知疫苗時程」，否則無法寫「打疫苗計畫」？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，目前已有20多萬劑，要加強可以立刻加強。 華航機師接連染疫還扯醫護不打AZ 莊人祥變臉秀關鍵數據 華航4確診機師彼此無關聯？醫憂疫調恐有破口 (中時 ) #疫苗 #時程 #柯文哲 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫本國籍機師接觸者採檢結果出爐 只剩1人待採檢 14:212021/04/24 生活 華航機組員 持續謹守防疫規範 04:102021/04/24 焦點要聞 牛結節疹疫苗運抵花蓮 優先替2500頭乳牛接種 09:482021/04/24 生活 航空業逾萬人 長榮華航不到千人接種 04:102021/04/24 焦點要聞 機師小孩染疫其他家人卻沒事 指揮中心曝可能感染源 14:562021/04/24 生活 正修視傳畢業展成果 連連入圍青春設計節、金點新秀獎 11:342021/04/24 寶島 美恢復建議施打嬌生疫苗 但須加註安全警語 08:212021/04/24 國際 看上校內試車場 gogoro與屏科大合作 04:102021/04/24 地方新聞 案1091檢疫期滿就去400人活動是否違規？莊人祥回應了 14:302021/04/24 生活 422世界地球日》直擊台灣海洋垃圾危機…這些「巧克力球」不斷毒殺我們的大海 政府每年花17億清海廢卻治標不治本 14:002021/04/24 生活 專家批 機師國外被檢出 防疫慢半拍 04:102021/04/24 焦點要聞 生活熱門新聞 明起連雨5天 下周鋒面到雷雨區曝光 - 生活 下雨了！這縣市大雨特報 曾文水庫雨量1小時21.5毫米 - 生活 又一校撐不住 台灣觀光學院恐6月停辦 - 生活 - 旺報 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 機師小孩染疫其他家人卻沒事 指揮中心曝可能感染源 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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