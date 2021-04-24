開炮中央因應疫情要治本 柯文哲：完全不知疫苗何時有！

台北市長柯文哲今天受訪時指出「中央應明確告知疫苗時程」，否則無法寫「打疫苗計畫」？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，目前已有20多萬劑，要加強可以立刻加強。

(中時 )