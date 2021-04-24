哎唷喂呀！這下GG惹。站在路邊隨地尿尿已經很誇張，這位運將大叔竟站在馬路中央內線快車道，將自己開的砂石車當掩護，趁著紅燈竟直接從駕駛座下車解開褲檔就地撒尿，過程被彰化縣環保局取締違規的科技電眼全都錄，恐怕要吃上2張罰單，這泡尿讓1500元飛了！代價不小。

彰化縣政府近年積極採取科技執法，不論是警察局、水利資源處和環保局，都會出動電眼取締違規；彰化縣環保局稽查人員近日在檢視監視器電眼錄下的畫面，是否有濫倒廢棄物、亂丟偷倒垃圾、隨地丟菸蒂等違規行為時，竟意外在鏡頭中看到「拉撒咪呀」。

真的好傻眼！有沒有看錯？環保局人員定睛一看，竟是一名砂石車駕駛，在偏遠又偏僻的台61線西濱下平面道路，趁停等紅燈時，打開車門、離開駕駛座，下車對著左前輪大解放。他以為四下無人，渾然不知站在大馬路中對著車輪下方撒尿的過程已被監視器全都錄。

彰化縣環保局為取締濫倒亂丟垃圾而設置的錄影監視器，竟意外在偏僻無人的西濱台61線王公交流道下平面道路，錄下砂石車司機趁紅燈空檔離開駕駛座，下車在馬路上撒尿，隨地便溺行為已觸法。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

環保局長江培根表示，同仁檢視畫面為本月8日在台61線西濱快速道路王功交流道下平面道路所拍攝到的影像，該地點較為偏僻，常有路過駕駛人隨手亂丟菸蒂、垃圾，才會在該處架設監視錄影器對沒有公德心的駕駛取締開罰，卻怎麼也沒想到竟意外錄到這種畫面。

江培根無奈笑說，該駕駛下車站在路中尿尿，已違反《廢棄物清理法》第27條第7款「隨地便溺」，將依法開罰1200元，已發文請該交通貨運公司向環保局提出駕駛人的個資，對行為人即駕駛本人開罰。由於駕駛行為也違反交通規則，因此還將違規事實移請警方處置。

彰化縣警察局交通隊長林世明指，駕駛人行駛在道路上，即使停等紅燈，都不得隨意下車離開駕駛座，就算自信能在紅燈結束轉綠燈前回到駕駛座，仍屬於違規臨時停車，因違規過程影像清楚明確，將依《道路交通管理處罰條例》第55條，開罰300元。

(中時 )