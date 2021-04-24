19歲陳姓男大生與20歲吳姓女大生23日晚間10時許，在新北市新店區安一路、車子路口遭汽車高速衝撞，重傷急救中。（翻攝畫面）

19歲陳姓男大生與20歲吳姓女大生23日晚間10時許，在新北市新店區安一路、車子路口遭汽車高速衝撞，重傷急救中。（翻攝畫面）

19歲陳姓男大生與20歲吳姓女大生23日晚間10時許，在新北市新店區安一路、車子路口遭汽車高速衝撞，重傷急救中。（翻攝畫面）

19歲陳姓男大生與20歲吳姓女大生23日晚間10時許，在新北市新店區安一路、車子路口遭汽車高速衝撞，重傷急救中。（翻攝畫面）

男女科大生騎2重機相約出遊 遭轎車直衝撞飛命危插管中

19歲陳姓男大生與20歲吳姓女大生23日晚間10時許，分騎2輛重型機車準備出遊，在新北市新店區安一路、車子路口，卻遭49歲蘇姓男子駕駛的汽車高速衝撞，衝擊力道相當大，陳男、吳女傷勢嚴重，目前仍在加護病房急救中，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，陳男、吳女就讀景文科技大學，兩人23日晚間10時許分騎2輛重型機車相約出遊，陳男騎機車在新店區安一路、車子路口等待，吳女騎乘另一輛重型機車從安一路左轉車子路。

吳女準備左轉車子路時，遭蘇男駕駛的汽車高速衝撞，汽車又撞向在一旁等待的陳男，衝擊力道相當大，汽車車頭凹陷變形、機車零件散落一地，警消獲報將陳男送往新店耕莘醫院急救，吳女則送往新店慈濟醫院急救。

兩人傷勢嚴重，陳男進行腦部引流手術，吳女則插管急救中，目前仍在加護病房觀察。警方指出，陳男、吳女、蘇男酒測值均為零，目前已調閱路口監視器進一步釐清車禍原因。

(中時 )