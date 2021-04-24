【全程影音】新增1死！70歲台商檢疫期亡確診 華航機組員染疫「再+1」指揮中心說明

華航40多歲印尼籍機師在澳洲確診新冠肺炎後，小孩、同事也接續確診。今日中央流行疫情指揮中心公布小孩、同事的Ct值變化，發現小孩的Ct值從30降為15，同事則維持27，顯示都是剛染疫。由於該機師的其他家人都陰性，但只有小孩陽性，研判可能是16日從台北清真寺返家路上，被機師同事傳染。

發言人莊人祥表示，機師同事（案1090）原本Ct值30，後來再次檢驗Ct值降為15，沒有抗體。而機師同事（案1091）的Ct值則維持在27，血清抗體結果為陰性，顯示2人都是剛剛感染的。

對於此案的感染源，莊人祥表示，澳洲確診機師陽性，但家裡還有2位家屬這次沒有確診，只有去過台北清真寺的小孩（案1090）確診。由於機師同事（案1091）在16日見機師、小孩時就出現症狀，若當日他就有傳染力，較有可能是機師同事在車上傳染給機師和小孩。

至於在台北清真寺的活動聚會，莊人祥表示，根據目前他們所了解的狀況，參與聚會的人都有配戴口罩。

另外，對於機師同事（案1091）在16號外出，距離確診有約1周時間，但公布的足跡卻只有台北清真寺，莊人祥表示，該機師同事期間有出來活動，但是其他的足跡沒有太多意義，所以只公布了台北清真寺的足跡。

開炮中央因應疫情要治本 柯文哲：完全不知疫苗何時有！

(中時 )