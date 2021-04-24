新竹縣關西鎮石光國小舊校舍因使用超過50年，評估耐震度不足，有安全疑慮，縣府順利向教育部爭取到1億7百多萬元經費拆除重建，新校舍經2年施工完成，24日結合學校108周年校慶活動，由縣長楊文科等人剪綵啟用，見證優質教育再展風華。

楊文科表示，石光地區過去就是新竹縣的文教重鎮，培育出無數優秀人才，更出現過兩位縣長，分為首任縣長朱盛淇和前縣長陳進興，顯見石光地區地靈人傑。

楊文科說，他上任以來堅持關注教育精緻發展和成長，積極改善各校學習空間，持續供應學生免費營養午餐，提供校園安全人力，希望建構一個家長安心、老師盡心、學校創新的優質學習環境。

縣長楊文科（中）等人為石光國小新校舍剪綵啟用。（羅浚濱攝）

教育處長楊郡慈指出，石光國小校舍整建工程前年2月開工，今年1月底竣工取得使用執照，新校舍設計結合客家傳承和原有校地空間，以活潑創新元素，立基人文傳承、生態永續和卓越創新等原則，外觀上融入傳統三合院意象，用色則採用在地草莓紅、仙草褐、稻穗金和亮綠色等。

石光國小校長劉佳賢說，新校舍共有25間教室、11間廁所、1座跑道和1座操場，結合兩年前朱盛淇老縣長家族捐建的「朱盛淇紀念圖書館」，石光國小校園煥然一新，帶鄉親和學子們帶來全新風貌。

新校舍落成結合108周年校慶活動辦理，石光國小校友會號召過往校友回校巡禮，參觀新落成校舍，一起回憶童年求學時光。

活動期間，石光國小的小小藝術家們不僅分享平日創作的版畫作品，也展現陶笛、口風琴、客家歌謠、客家花鼓、舞蹈等拿手絕學，不僅贏得在場來賓肯定與讚賞，更炒熱典禮氣氛，為校舍落成啟用典禮帶來喜氣及好采頭。

(中時 )