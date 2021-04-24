獨／害腦死教練無證照 柔道館現況影片曝光當地人這樣說

台中7歲男童到私人道館上柔道課，遭學長、教練輪流重摔20多次後，疑因腦震盪嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，未來恐成植物人，讓家屬難已接受此噩耗，對此，藝人夏如芝心痛表示：「恨不得穿越時空阻止這一切。」

演員張捷在臉書貼岀7歲男童上柔道課，遭學長、教練重摔恐成物人的報導，表示老婆夏如芝哄女兒睡覺時，情緒激動跟她提到這則報導，氣憤表示：「恨不得穿越時空阻止這一切」，自己聽完後也感到相當痛心，不解教練怎能做岀如此可怕的事，更不懂學長聽到呼救也沒有同理心，還持續不停手的摔，不禁質問：「就因為教練的指使？還是為了展現幼稚的男子氣概？」

昨晚哄芝麻睡覺到一半 芝憤恨不平的跑來跟我說這則新聞⋯ 芝越說越激動 恨不得穿越時空阻止這一切⋯ 我聽著也很難受很痛心 怎麼會發生如此可怕的事 一個教練做出如此的事⋯ 而學長不停手的摔⋯ 聽到呼救也完全沒有同理心⋯ 就因為教練的指使？ ... 由張捷發佈於 2021年4月23日 星期五

張捷強調家庭教育很重要，當孩子身在充滿愛跟關懷的家，勢必也會有著愛與同理心，此憾事也就不會發生，呼籲所有為人父母要盡力抽出時間陪伴孩子，給予關懷與愛及教導正確價值觀，強調自己也還在努力學習，希望所有人能為這名7歲男童祈禱。

這名7男童顱內出血送醫、至今昏迷指數3，家屬出面指控，小孩被摔到躺在地上、無法起身，教練還冷血表示：「根據我的經驗，這是演的」，在接受偵訊時雖坦承有側摔，但強調是「正常訓練」，如今教練被依業務過失致死罪偵辦，台中檢方認為他無逃亡之虞，且需調閱相關證據，複訊後裁定請回，這讓男童父親聞訊後震驚直呼：「不敢相信。」

(中時新聞網)