嬰兒躺頂樓地板獨自哭鬧 民眾目擊怒：父親在別處澆花（取自臉書「爆怨2公社」）

1名網友日前目擊對面住戶頂樓的花圃上，竟有1名嬰兒被放在地板上嚎啕大哭，身邊沒有任何家長，地板上也沒有鋪布料，嬰兒獨自揮舞四肢哭鬧許久，全程遭錄影公開；目擊者說嬰兒的父親疑似在頂樓他處澆花，而放任孩子躺在地上，孩子身後還是巨大的盆栽，痛批行為太誇張。

該網友的友人在臉書「爆怨2公社」轉PO當天的影片表示，他的朋友日前在住家陽台上，看到對面鄰居家的樓頂地板上，竟有1名嬰兒躺在地板上嚎啕大哭，地板沒有放上任何布料隔著，而嬰兒身邊也沒有任何大人，嬰兒頭部後方甚至為比頭部還大的盆栽，地面上也有泥土、灰塵，讓目擊者怒批太誇張了，放任嬰孩在地板哭鬧。

1名網友日前目擊對面住戶頂樓的花圃上，竟有1名嬰兒被放在地板上嚎啕大哭，身邊沒有任何家長，地板上也沒有鋪布料。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友表示，他的朋友說嬰兒被放在地上約5分鐘多，期間大哭都不見家長出面照顧，朋友是在曬衣服時聽到哭鬧聲才看見此幕，後來嬰兒的父親才出現，該父親疑似在別處「澆花」；他的朋友認為此舉相當誇張、不合理，之後有通報113尋求兒少保護，但對方稱若持續該行為的話需報警，然後關心有無暴力行為。

許多網友則留言「大一點的孩子還可以接受，這麼小還在爆哭，他父母是有什麼毛病？」「放這樣不合理啊！誇張」、「把人當寵物嗎？」「澆花有比孩子重要嗎」、「這在美國小孩已經被帶走了，爸爸要被告了」、「是不會背著喔？不然，嬰兒搖椅、放巧拼也可以」。

(中時新聞網)