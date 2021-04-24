2021香港春季拍賣週買氣沖天，打頭陣的蘇富比成交總額38.5億港元（近140億台幣），包括多達9件拍品逾億港元成交，創現當代藝術及西方藝術亞洲拍賣三項新高紀錄，為亞洲蘇富比拍賣歷來第二高，僅次於2013年秋季蘇富比四十週年拍賣（總成交額41.9億港元）。

最受矚目的是現當代藝術及西方藝術亞洲拍賣總成交額同創歷史新高，現當代藝術拍品平均成交價也是歷來最高。

蘇富比亞洲區行政總裁程壽康表示，現時亞洲在全球藝術市場之角色空前重要，在本週現當代藝術拍賣當中，藏家對亞洲及西方藝術需求強勁，成交額22.5億港元創歷史新高，其中西方藝術品總成交額8.94億港元，市場實力與潛力表現無遺。

本季成交億港元9件拍品中，由現當代藝術包辦7件，包括朱德群的《盛世雪》2.29億港元、趙無極的《13.02.62》1.63億港元、畢加索的《鬥牛士》1.4億港元、克里夫．斯蒂的《PH-568》1.26億港元、李希特的《硫》1.18億港元、羅伊．李奇登斯坦的《Reflections on Thud！》1.1億港元、常玉的《裸女與北京狗》1.05億港元。

還有兩件成交億港元拍品為古中國藝術，包括清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽1.45億港元、清初四僧弘仁的《書畫合璧冊》逾1.28億港元。

程壽康強調，本季喜見不少新一代年輕藏家，在多個藝術品及奢侈品板塊積極參與。亞洲市場的強韌，意味蘇富比未來在現場和網上拍賣業務將繼續開拓新境界。

(工商 )