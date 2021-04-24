個性體貼溫柔的男性幾乎沒人能抗拒！搜狐網命理專欄分享，雙魚、獅子及天秤座的男性是12星座中的好男友標竿，不僅會親力親為照顧另一半，更會把女友當成女兒養，堪稱寵女友狂人。

▍1. 雙魚座

雙魚座的男性個性溫柔體貼，總能親力親為把另一半照顧到位，例如：無時無刻叫女友多喝熱水，就連女友的月經什麼時候來都記得很清楚，紅糖薑茶都隨時準備好。只要有雙魚男在身邊，所有苦力他們都會搶著做，只會把好吃好玩的都留給愛人，堪稱寵女友狂人。

▍2. 獅子座

獅子座向來是愛女友出了名的星座，只要女友需要什麼，獅子男都會隨傳隨到，並且想方設法滿足，在他們身邊，能感受到一種名副其實當公主的優越感，能堅持不懈地做到寵女友的就只有獅子座了！

▍3. 天秤座

一個會拍照的男友絕對是加分項目，天秤男天生有美感，拍照技能滿分，光靠拍照技術已經足夠躋身好男友行列，加上他們超愛放閃，社群平台上幾乎都是女友的照片，還能把女友當作是女兒養，對另一半百依百順，對天秤男來說，沒什麼事情是溺愛解決不了的。

(中時新聞網)