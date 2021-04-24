第十一屆台灣小姐初選大賽今（24）日下午2點登場，20多位佳麗參賽競美！大會主席潘逢卿及會長陳文旭說，台灣目前雖然仍受疫情影響，但為了要讓生活盡量回歸正常，活絡經濟社會脈動，因此兩年一屆的選拔活動如期於今日舉行。

陳文旭表示，這次的台灣小姐選拔賽，經過集訓入圍初賽的佳麗，大部分都有高學歷的博、碩士學位，也有台大、清大、交大高材生；更有大學校園女神比賽冠軍、金鐘獎入圍最佳女配角、節目主持人、擁有數百萬粉絲的知名網紅直播主等前來參賽。

最令人感動的是，這次的選美賽中，有兩位身障佳麗報名參加，在舞台上展現自信魅力，帶來滿滿的正能量。

在二十多位佳麗中，特地從美國返台參賽的陳婕敏，好不容易經過兩個禮拜的隔離之後，因為還需要幾天的自主管理，不能外出在公共場所出現，本來大會依規定請她放棄，她哭得好傷心，仍然積極爭取出賽機會。

後來大會為了完成她返台參賽的心願，最後克服一切困難，採用現場直播視訊的方式，讓佳麗順利參賽，這樣的創舉也讓選拔賽更吸睛。

2021年台灣小姐選拔初賽，由第九屆台姐陳詩雅跟湯尼陳擔任主持，台灣小姐選美協會，秉持著認同台灣、推廣台灣的美，還有傳遞愛的使命感，特別邀請舞台劇女主角的第十屆台姐謝易潔，為台灣舞出魅力；以及邀請亞洲網紅法拉利王子為活動演唱「傳遞快樂傳播愛」，讓疫情中的我們一起散播愛，讓世界更美好。

(工商 )