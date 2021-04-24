台鐵太魯閣號列車日前發生慘重傷亡事故，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都喊出台鐵改革，未料，今天上午又發生外包廠商違規進場施工，造成台鐵405次太魯閣號行經宜蘭武塔站時擦撞一名工人。民進黨立委鄭運鵬表示，台鐵的深層問題，不是部長下台就算了，應該有動搖鐵本的決心。

鄭運鵬指出，台鐵太魯閣號列車撞及工程車事故才發生，竟然還有白目的廠商偷偷進場違規施工，每次台鐵出大事，輿論都是要求部長下台，部長真的下台後，還有誰去關心結構問題，今天台鐵列車撞擊工人意外，就可以看出部分關鍵原因。

鄭運鵬說，台鐵體質是「國營事業」，卻又不是向中油、台電公司化經營，在中央政府算是特例，這樣特例絕對不是這個體質很棒，而是這個體質很難搞；家可以同理想像，台電中油長期的象牙塔文化，在台鐵也一定是如此，台鐵在各地分段分區管理，每個地方都可能變成山頭，雖然奉公守法的主管佔絕對多數，遇到不肖主管的就尾大不掉了，平常長袖善舞，出事找人關說，變成一個地方結構。

鄭運鵬說，台鐵很多營運項目、攻佔都是公共運輸需求，不可能賺錢，因此也不可能要求什麼營運績效，對於上述的不肖主管，這種環境等於如魚得水，擁有權力沒有壓力，如果不求升遷，一輩子在地做山大王到退休。

鄭運鵬說，台鐵營運環境不是捷運高鐵，路況千奇百怪，偏遠地區廠商本來就不好找，鄉愿結構裡面的包商更是肆無忌憚，反正和台鐵主管稱兄道弟，承平時期得過且過，出事部長局長下台，大樹底下好乘涼，他們天高皇帝遠也沒人注意，這是事件的結構主因。

對於台鐵工務負責任在風頭上還沒提高警覺，這麼粗線條的結構問題，鄭運鵬認為，整串公務員被連帶懲處是剛好而已。

(中時 )