執法過當？女老師拒盤查竟遭壓制上銬 警公布密錄器「她罵我蠢」引爭議

一名擔任非洲鼓老師的詹姓女子指控，22日上午自中壢火車站步出時，遭警察以「行跡可疑」攔檢，她認為原因不明拒絕，最後被以妨害公務上銬帶回派出所扣押9小時。不過中壢分局回應，警方盤查當時態度委婉，是該名女子出言辱罵警察「蠢」，才將她帶回警局。對此，律師呂秋遠質疑，「很蠢，是講你嗎？」，女子是不是其實在說：「浪費時間在這樣的事情上，真的很蠢」。

詹姓女子23日凌晨於個人臉書上寫下「失去自由的9個小時」1884字長文，表示22日上午她自台中乘坐火車至中壢火車站下車，在前往排練室的過程中遭到警方盤查，隨後因她拒絕而強行被警方上銬帶回並在拘留室中待了9小時，直至當日晚間6時，檢方認為她並無罪嫌，詹女才獲釋，重獲自由。

對此，中壢分局公布警方密錄器影片反擊，表示員警以委婉的態度查證身分，該名女子不但不配合，還辱罵執勤員警「你真的很蠢」，經多次勸導無效後，才依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

對此，律師呂秋遠表示，警方在某些情況下，確實可以在公共場所要求民眾出示證件，最常使用的四個字叫做「合理懷疑」。但「在路上看到一個女性趕路，『似乎神情緊張』，這有什麼好懷疑的？憑辦案經驗？或許這位警員的辦案經驗『特殊』。

呂秋遠更質疑員警：「很蠢，是講你嗎？她是不是其實在說，『浪費時間在這樣的事情上，真的很蠢。』你有跟對方確認她的意思嗎？更何況，就算是說一個人『蠢』，是施加暴行於公務員嗎？你的基礎刑法學到哪裡去了？」。

眾多網友也紛紛回應：「你沒有遇到煩心事情時的口頭蟬嗎？我的是fxxk。但我真的想fxxk你嗎？」、「態度不好就要上手銬的話，台北市長早就被槍斃了」、「老娘就是態度不好，請問態度不好是犯了哪條法律？」、「態度跟違不違法沒有關係，今天警察可以好聲好氣的盤查結果行為違法；民眾也可以口氣很差但主張的是合法權利。就算不是正常應對，看影片女子的每個主張都是合法的，而警察有違法疑慮，這不是看誰口氣好就有理，法律寫在那邊不是寫好看的」。

(中時新聞網)