五股運動中心傳意外 泳客溺水送醫搶救 15:372021/04/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子今（24日）下午1時許前往新北市五股運動中心游泳，男子疑腳抽筋在泳池內溺水；圖為五股運動中心外觀。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子今（24日）下午1時許前往新北市五股運動中心游泳，男子疑腳抽筋在泳池內溺水，救生員將他救起後施以AED、CPR急救，消防員抵達男子仍無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救，目前已恢復自主呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。 報恩揪打劫2／洗劫青果社犯案蹤跡難逃監視器 鐵棒撬門DNA曝身分 暌違2個半月爆本土案例 印尼籍機師兒染疫 群聚風險升高 (中時 ) #五股運動中心 #溺水 #急救 #抽筋 #泳客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 報恩揪打劫1／男子溺水遭救起與救災英雄成好友 為報救命恩揪「恩公」合謀竊保險箱80萬元 09:522021/04/24 社會 報恩揪打劫3／好友相約竊保險箱得款80萬 苦主青果社對外宣稱損失250萬 09:522021/04/24 社會 狠殺到2折 旅行社、飯店各自開賣線上旅展搶客 13:272021/04/24 生活 機師小孩染疫其他家人卻沒事 指揮中心曝可能感染源 14:562021/04/24 生活 五一連假國道5號仍會塞 避地雷路段 04:102021/04/24 生活新聞 竹東將有全民運動館了 3年後完工 04:102021/04/24 地方新聞 有效客湧入 台南機械展買氣熱 04:102021/04/24 財經要聞 采子、何孟遠雙劈退賽 《全明星》第二季替補人選確定了 12:152021/04/24 娛樂 新冠病毒攻上珠峰 登山客、雪巴嚮導齊染疫 04:102021/04/24 焦點要聞 新北添3托老中心 侯看好產業化 04:102021/04/24 地方新聞 花蓮輔具中心進駐鳳林 造福偏鄉 04:102021/04/24 地方新聞 社會熱門新聞 男童練柔道遭重摔腦死 拔管仍有心跳 父嘆：或許在等道歉 - 社會 南投仁愛傳2遊覽車追撞至少11人須送醫 - 社會 獨／害腦死教練無證照 柔道館現況曝光當地人這樣說 - 社會 男童練柔道遭重摔腦死 教練曾冷血回一句：這是演的 - 社會 7歲童學柔道被摔27次腦死 醫開刀驚：跟被車撞到一樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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