一名男子今（24日）下午1時許前往新北市五股運動中心游泳，男子疑腳抽筋在泳池內溺水，救生員將他救起後施以AED、CPR急救，消防員抵達男子仍無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救，目前已恢復自主呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。

(中時 )