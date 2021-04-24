一名男子今（24日）下午1時許前往新北市五股運動中心游泳，男子疑腳抽筋在泳池內溺水，救生員將他救起後施以AED、CPR急救，消防員抵達男子仍無呼吸心跳，緊急送往林口長庚醫院急救，目前已恢復自主呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。

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(中時 )

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