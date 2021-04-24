據《韓聯社》報導，南韓首爾以東30公里的京畿道南楊州市，24日上午傳出一棟施工中的住商混合大樓傳出火警。強烈的橘紅色火焰夾雜濃濃黑煙圍繞，該頓大樓頓時成為著了火的「火柴棒」。現場一度傳出60人深困火場之中，所幸大火已於下午獲得控制，但強烈火勢仍造成1名工人死亡、18人受傷。

報導指出，這場大火起於當地時間上午11時23分(台灣時間12時23分)，火源則在這棟19層住商混合大樓的5樓。祝融之禍燃起之時，現場約有60名工人施工，其中1人自4樓(另一說5樓)處跌落喪生，另有18人因濃煙嗆傷而送醫急救。

消防當局獲報後，立刻派出3架直升機、47輛消防車與120名打火弟兄前往救援，並於屋頂利用直升機救出6人。火勢最終於下午1時35分受控制(台灣時間14時35分)，失火原因警方仍調查中，不過有一說是因工人焊接不慎導致失火。

(中時新聞網)