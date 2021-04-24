民進黨國際部與青年部今首度舉辦「全國高中職國際知識競賽（World Quiz Championship, WQC）」，身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，未來台灣和全球在各方面的合作都只會更頻繁、更緊密。需要培養出更多具有豐富國際觀的新世代年輕人才，促進台灣和國際的合作，讓台灣在未來的全球競爭當中，取得先機。

蔡總統致詞結束不知道是否意有所指，突然嘆了一口氣，「哎！我剛剛講了一大堆，如果你們都是經過競賽的人，應該我講的都是白講的，這些應該都是已經知道的事情」；「若我剛剛講的東西，你們是第一次聽到的，那這個比賽要重來喔」；隨後總統說，「我剛剛講的東西你們覺得很熟悉的請舉手」；看到舉手學生不少，總統說，「喔，那不錯，那我就白講了，但我不打算重新再講一遍」。

總統致詞時指出， 很高興看到這麼多年輕人，都對國際知識很有研究，也很有熱情。台灣要持續走向世界，我們的對外表現，就需要新世代來關心、來了解、來接棒。

總統說，過去以來，台灣有許多領域的表現，在國際上一直非常亮眼。尤其去年開始，台灣的防疫成就，也受到世界的矚目和肯定。經濟方面，台灣去年的經濟成長率3.11％，蟬聯亞洲四小龍第一，也領先全球許多國家；台灣也已經在世界半導體供應鏈重組的過程中，扮演關鍵的角色。

她說，在全球戰略當中，也有越來越多國家，強化和台灣的交流合作，把台灣視為共同維護區域和平穩定的重要夥伴。相信各位同學在未來，一定可以扮演協助台灣走向世界的重要角色。

她表示，希望各位同學，繼續累積這樣的實力，未來一定可以在不同層面、不同領域，為台灣盡一份心力。

(中時 )