攸關東京奧運棒球門票的6搶1資格賽將於6月16日在台開打，預計5月中旬產生正式名單，不過針對旅外球員部分仍有難題待解，中職秘書長楊清瓏表示，旅外球員回台後的隔離機制還需要跟CDC還有體育署討論。

此次6搶1中華隊組訓賽由中職負責，目前也已列出63人大名單，另有10名教練，對於施打疫苗部分，楊清瓏表示，聯盟已經開始主動聯繫所有教練跟球員，詢問個人施打意願，「若他們願意，就會把名單列出來交給體育署，沒有強迫，只是鼓勵。」

目前的63人大名單預計在5月初縮為50人名單，之後在5月中確定24人名單，楊清瓏表示，應該到比賽開始前一天都還可以換人，但即使要換也不會很多，「洪（一中）總跟情蒐小組都有密切在追蹤球員近況。」

至於大名單中包含不少旅外球員，不過除了參賽意願外還有回台的隔離機制都還需要解決，楊清瓏說：「他們願不願意回來打中華隊？願不願意打疫苗？還有回來是要依規定隔離14天還是怎麼做，還要跟CDC、體育署討論策略，要用什麼機制讓他們回來，最近應會慢慢明朗化。」

中華隊預計在6月7日報到，若是旅外球員依規定需要隔離14天的話，回台時間勢必要往前延伸，楊清瓏坦言時間非常緊迫，「希望旅外選手越早回來越好，但他們還需要跟各自球團討論，若他們願意提早回來，就可以計畫提早集訓。」

(中時 )