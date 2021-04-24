金曲歌后蔡健雅今（24日）擔任2021GMA金曲國際音樂節「前進校園產學交流」講師，探討音樂創作並講述現場演出應掌握的要領。她今年1月在台北小巨蛋開唱，因當時疫情嚴峻，遭到不少質疑漫罵，被問到預計何時到高雄開唱，她直言，這場演唱會在音樂上是她最自豪的演唱會，但一直碰到很奇怪的絆腳石，也延期過，讓她非常遺憾，現在也不敢輕舉妄動，「我們會冷靜去等對的時候，我真的很想去高雄，但是我真的很害怕我的磁場又遭受什麼波折，先以就先留著，應該會繼續吧！」對於網友批評，她樂觀看待，談練自己「心變強大許多」。

她近來升格成為兩隻貓咪的媽媽，還會為貓咪做蛋糕，她今也分享當媽心情，最驕傲的是貓咪不會亂大小便，有一次她出門，貓咪竟憋尿10小時，但她出門前也得承受貓咪發脾氣變臉，「當牠們知道我要出門，表情、態度就變了，會斜眼，我想親親，牠們掉頭就走，我回來牠們也會耍脾氣不理人。」她養貓之後不捨得出門，但也不能因為貓咪不工作，很想念可以到處工作的日子，「這個疫情發生之後，這個享受被奪走的時候，會更加珍惜，現在大局面還沒有令大家安心，我們耐心等待。」

她這段時間忙於籌備新專輯，「這段時間我的工作能量非常大，我寫完了一張專輯，在自己的房間裡面，還做了很多其他的事情」，新專輯進度「已經在火爐，快出爐了！」她笑稱自己有超強的電磁破壞磁場，碰到她的音樂的人都會突然間機器或軟體故障而卡住，現在最後細調中，應該下半年有機會和大家見面。

2021GMA金曲國際音樂節系列活動「前進校園產學交流」於4月17日起跑，舉辦為期三週共計12堂課的密集課程，由曾獲金曲獎最佳新人獎、最佳作曲人獎的黃建為擔任導師，率領音樂界頂尖師資，策劃「音樂創作與精進表演」系列課程，以培養台灣流行音樂下一代卓越的音樂創作與演繹人才。活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤金曲FB粉絲團。

蔡健雅今擔任2021GMA金曲國際音樂節「前進校園產學交流」講師。（台視提供）

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