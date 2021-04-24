一名女網友透露自己比男友年長18歲，年紀甚至和男方的媽媽同年，巨大的年齡差距，不僅讓她無法理解男友喜歡自己的原因，也導致感情不被身邊朋友祝福，她曾多次提出分手，但男友非但堅持繼續在一起，還說出「先上車後補票」的話。貼文引起熱議，許多網友推測是男友不想努力了，不過，原PO卻說，男友的經濟能力不輸她，所以並不這樣認為。

一名女網友昨在臉書社團《匿名公社》發文表示，她和男友的年齡差距很大，男友媽媽的年齡和她一樣，因此她一直覺得兩人的感情是不會開花結果的，不過，男友卻苦苦堅持要在一起，甚至還說出要「先上車後補票」的話，讓她相當疑惑。

該名網友表示，她不明白男友如此年輕，怎麼會看上年紀差這麼大的自己，她也問過對方此事，但男友只說「喜歡就是喜歡」，而她也很沉溺、依賴男友，很喜歡與男友聊天相處的感覺，但卻又不得不面對現實，周遭知道這段戀情的朋友沒一個人看好和祝福，讓她很猶豫是否要早日斬斷，好好想清楚未來。

貼文引起網友討論，「不是不行，會很辛苦，但我看來到尾妳會傷了自己」、「其實問你自己，感覺對方有沒有心、有沒有責任」、「不知道你是幾歲，但是如果真的很愛，就跟著感覺走下去吧！」但也有不少網友看完認為，男友恐怕只是不想努力了。

對此，原PO也在留言處回應，她與男友相差18歲，雙方為了共同目標努力著，論經濟能力的話，其實男友並不會輸她，因此不是所謂的「阿姨我不想努力了」的狀況。反而是她因為年齡問題不被祝福，多次提出分手，但男友總告訴她「是你和我兩個在一起，並不是和別人在一起談感情。」他們的感情才可以堅持到現在，但如今她為了男友的未來考量，不知道自己是不是該放手。

(中時新聞網)