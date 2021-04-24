交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處24日於官田遊客中心舉辦「童趣嘻遊記」親子兩鐵活動，還有熱鬧的市集與舞台表演，吸引上千遊客湧入管理處草原區，度過歡樂的親子時光。

管理處表示，今年首度新增國小組兒童滑板車項目，共吸引300組親子報名參加，更貼心安排接駁車往返隆田車站與官田遊客中心之間，以便利參與賽事的民眾搭乘前往活動會場。

西拉雅親子兩鐵趣味賽，24日於官田遊客中心展開。(西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真)

西拉雅親子兩鐵趣味賽，24日於官田遊客中心展開，現場還有趣味互動遊戲。(西拉雅管理處提供／劉秀芬台南傳真)

管理處希望透過兩鐵趣味賽活動的舉辦，不僅可訓練小朋友的健康體適能，培養運動家精神之外，更讓每位小朋友在歡樂中，跟著爸媽一起進入休閒運動的領域，增進親子之間的互動。

除了親子兩鐵趣味賽外，草原周邊也開放一般民眾免費入園，管理處精心安排了多項活動，包括親子互動樂園、古早味童玩、創意氣球達人、歡樂泡泡體驗、親子手作DIY等，還特別邀請YOYO家族、快樂鳥故事劇團、大頭小丑魔術、人氣KOL雷翔LIVE演出等舞台表演，吸引眾多人潮前往觀賞與體驗。

西拉雅管理處處長許主龍表示，小鐵人親子活動在去年首次推出後，廣受民眾喜愛，因此今年報名隊數增加至300組，不到3天就已額滿，更有民眾從新北市遠道而來參賽。

許主龍說，透過周邊的市集與舞台活動，提供沒有參賽的民眾一同前來官田遊客中心感受現場的熱絡氣氛，也歡迎大家不論平日或假日都可以帶著小朋友來官田遊客中心走走，感受這裡的美麗景色。

(中時 )