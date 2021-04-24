台灣民眾黨高雄黨部24日舉行成立大會，宣布在高雄地方進一步紮根，明年至少在高市拿下三席議員席次，黨主席、台北市長柯文哲表示，民眾黨的政治目標就是讓台灣成為一個正常的國家，也強調「在台灣土地不需要再去分統獨」。

台灣民眾黨高市黨部暨立委張其祿服務處成立大會，高市議長曾麗燕來祝福，立委管碧玲也以張其祿「老師」身分出席，兩人致詞後離去，未跟柯文哲碰面，柯則以黨主席身分採選舉大進場方式入場，授旗與頒發證書給黨部主委張其祿。

柯文哲表示，建立法治的國家應該從政府守法做起，去年國營事業應該1月要執行，預算竟然5月才通過，政府自己要先守法，其次公務員是要服務人民的，不是修理人民的；政治不困難，只要讓政府可信、司法公平、法律要遵守、監獄關有罪的人。

柯指出，數十年來台灣藍綠統獨對抗已無意義，70年來外省已經變成台灣人，97％的人都是以台灣為主體的台灣人，無須再分顏色統獨。柯也為自己的社會住宅政策護航說，民進黨政府沒有資格批評他的社會住宅政策，因為他們一戶都還沒開始蓋。

由於去年8月高雄市長補選時，當時即有傳言張其祿可能代表民眾黨參選，因此2022是否出馬角逐高雄百里候引起地方關切，張說，市長選舉是單一席次選舉，對於小黨而言空間不大；高市黨部還是希望能布局好市議員選舉，在黨內初選機制下，包括幾個黨部主任都擬投入參選。

張其祿說，未來鳳山、前鎮、小港等大的行政區一定會推出人選，現在先盡快成立服務處，並規劃人選面談。最大目標還是希望能在高雄有至少3席議員，未來在市議會中有自己的黨團。

(中時 )