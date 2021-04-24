男星馮紹峰與小9歲的趙麗穎2018年閃電奉子成婚，未料昨（23日）共同發表離婚聲明，宣布兩人和平分手並結束婚姻關係，未來將共同撫養並陪伴兒子，不過男方卻接連被爆料出軌、家暴等傳聞，讓他決定不忍透過律師發出聲明，揚言提告造謠網友。

馮紹峰宣布與趙麗穎結束3年婚姻關係，強調因為工作相識相戀，也因為工作聚少離多感情轉淡，之後兩人會扛起父母責任，共同撫養小孩，雖然強調是「和平分手」，但卻有網友直指馮紹峰離婚主因，與在《知否》飾演趙麗穎貼身侍女的「丹橘」韓燁過從甚密有關，甚至還有人扯出是因為家暴導致離婚，婚變原因可說是眾說紛紜，引發網友熱議。

馮紹峰透過工作室發表聲明，將對造謠網友進行提告。（圖／翻攝自iFengstudio微博）

對此，馮紹峰工作室今（24日）透過律師發表聲明，強調為了維護馮紹峰的合法權利，已經委託律師事務所透過法律手段進行維護，將持續取證並將追究侵權者的法律責任，以維護健康文明的網路文化環境，並嚴厲譴責抵制針對馮紹峰的不實網路謠言。

韓燁發文否認介入馮紹峰與趙麗穎的婚姻。（圖／翻攝自韓燁_尛葉子微博）

至於韓燁會被點名介入馮紹峰與趙麗穎婚姻，主因其一就是她的微博簡介「沒有過去，沒有未來，我走到哪裡，哪裡就是現在」，疑似和馮紹峰離婚聲明互相呼應，對此，她昨晚半夜發文自清，強調這齣戲已經拍完3年，和兩位僅止於合作關係，更強調：「不知道是誰在造謠…請大家理智一點，再造謠的我就截圖走法律程序了」。

(中時新聞網)