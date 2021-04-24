新竹市政府24日舉辦模範勞工表揚活動，由市長林智堅頒獎表揚各行各業216位模範勞工，其中林務局新竹林管處竹東工作站巡山員余智賢，因為愛山而成為山林守護者，經常在山區巡視還要埋伏逮山老鼠，獲選全國模範勞工。

52歲的余智賢說，他因為喜歡爬山入行，在新竹林管處服務已有27年，目前負責新竹尖石2、3千公頃的林班地護管工作，例行巡視外也負責森林火災搶救、野生動物保育巡查及山難救援。

「山林就是我的第二個家！」余智賢說，在深山偏巡時，最久曾長達一周駐守山林沒有回家，揹著重裝備在山林紮營，幾乎每天都在爬山，家人對他的工作也很支持。

「人贓俱獲是最困難的！」余智賢曾多次巡護山林時，發現山老鼠盜伐林木的跡象，主動請警方派員配合埋伏，但等候經常徒勞無功，有時則能幸運緝獲竊取珍貴林木的犯嫌。

余智賢說，白天巡山時看見山老鼠藏匿木材之處，晚上就抓緊時間上山埋伏，與山老鼠諜對諜，因彼此熟悉，每次巡查都是一個挑戰，還曾遭山老鼠開車衝撞，但為了守護山林，他覺得這些都不辛苦。

除了余智賢外，計程車司機周普天也榮獲全國模範勞工，是新竹市勞動之光。周普天長期投入義勇消防活動，救助人命於水火之間，在納莉颱風、蘇迪勒颱風時挺身而出，曾獲新竹市消防局頒發獎狀鼓勵，後來更加入鳳凰救護隊協助緊急救護工作。

勞工處表示，此次表揚對象還包括堅守崗位的工會團體模範勞工、力爭上游的庇護工場員工、耐心指導陪伴的就業服務員、遠離家鄉來新竹市打拼的移工。同時也表揚促進勞資和諧有功的績優勞資爭議調解人及進用身心障礙者績優單位。

(中時 )