台灣民眾黨成立高雄黨部，民進黨前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，恭喜柯市長，在長期利用立院黨團資源運作黨務的手段下，終於讓民眾黨可以開始滲透各縣市，繼「寄生國會」之後，即將上映「寄生議會」。

黃彥毓認為，柯文哲與民眾黨就是一個忘恩負義、失去道德操守的政黨，不應該進入高雄，污辱高雄人的水準。而今天選擇張其祿委員的服務處當成黨部，黃彥毓表示，該立委曾經是韓國瑜任內的研考會委員，在當時也是中山大學社會科學院院長，在108年中山大學得標了「高雄市政府施政滿意度民意調查」一案，是不是公私不分、不懂避嫌是民眾黨黨綱？

黃彥毓質疑，如今一個以台北為中心思想的政黨要進入高雄，倒底是要服務高雄還是利用高雄？另左營楠梓市議員參選人黃偵琳表示，民眾黨在自己選區提出的該名參選人，在民進黨初選失利就轉去台聯黨，發現台聯黨也沒資源後又投靠民眾黨，這樣的政治變色龍，只想著政治利益，缺乏中心思想，果然跟民眾黨非常搭。

黃偵琳也認為，民眾黨成天強調自己是中間份子，不藍也不綠，事實上是哪裡有利、哪裡有話題就往哪裡偏。就拿這次提名的候選人來說，藍、綠、紅、橘背景都有了，看來最能代表民眾黨的顏色應該是黑色才是，其投機心態讓人看不清他們的打算。

(中時 )