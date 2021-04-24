4月24日在廣州舉行的中國工程院2021年醫學科學前沿論壇上，中國工程院院士鍾南山通過連線表示，目前正全力研發針對變異毒株的新冠疫苗。

在談到新冠疫情的精準預防，鍾南山表示，當前遇到的主要問題是新冠病毒的變異。目前出現的變異毒株來自英國、巴西、奈及利亞、南非等地。現在看起來，針對南非出現的b1351變異毒株，中國正在使用的全病毒滅活疫苗對其效力有所降低。

對於治療方面，爲什麽患上新冠肺炎，原來健康狀況差不多的人，同樣接受治療，有的病人很快就惡化甚至死亡，但有的病人很快就好轉了？針對這一現象，鍾南山認爲，可能和基因易感性有比較密切的關係。他正在組織各方面的力量，希望通過大規模的人群篩查，找到亞洲人、特別是中國人新冠病毒易感基因。

鍾南山同時表示，在疫苗的研發上也要非常注意個體化和精準預防。全世界都面臨著一些同樣的問題，例如打完疫苗後保護力持續時間有多長？打兩次甚至打三次能不能進一步提高保護率？第一針打了滅活疫苗，下一針打mRNA疫苗會不會更好？如何提高免疫力、抵抗病毒感染等這些都是未解決的問題，都是需要通過精準防治的理念來幫助解決的重要課題。

鍾南山說，病毒變異是當前全球防控遇到主要矛盾之一。現在我們正在全力研發針對變異毒株的疫苗。

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(旺報 )