為感謝辛苦的勞工，台南市勞工局24日上午在關仔嶺勞工育樂中心辦理第2場次模範勞工表揚大會，市長黃偉哲親自祝賀表揚4名全國模範勞工、214名模範勞工，以及優良企業單位，感謝所有勞工及企業辛勞付出，共同成就進步繁榮大台南。

黃偉哲表示，讓大家的勞動權益獲得保障、勞資關係和諧、勞動很安全，是市府努力的目標，尤其不管是資方或勞方，對於勞工安全都應放在首位，市府也會努力去貫徹這個理念，先預祝所有勞工朋友勞動節快樂。

勞工局指出，台南市人口188萬，其中勞動人口101餘萬人，其中共有1234個單位進用身心障礙者，並有5732位身心障礙者受聘，所有勞工朋友都是台南進步的最大成長動力。

本次除表揚模範勞工，也對於促進勞資誠信協商、提升勞動市場競爭力、穩定就業市場的單位，特別評選東陽實業廠股份有限公司等21家勞資關係和諧優良事業單位加以表揚；而對於致力提升勞動權益簽訂團體協約的單位，包括統昶行銷股份有限公司等16家事業單位及1個所屬企業工會併同表揚。

此外，身心障礙者職場楷模共有張宗裕等14位獲獎，而進用身心障礙者績優單位則有老爺府城實業股份有限公司等7個單位獲獎。璨揚企業股份有限公司優於法令規定超額進用身心障礙者勞工，並放棄超額進用獎勵金申請，以回饋嘉惠更多身障朋友，市府也特別加以表揚。

黃偉哲特別感謝所有獲獎的模範勞工及企業，因為他們的付出，帶領台南市勞資關係走向穩定、和諧及幸福，並在市府、企業及勞工的協力打拼下，才能共造台南美好的前景，成就宜居的幸福城市。

(中時 )