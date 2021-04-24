台灣觀光學院董事會今年2月決議停辦，教育部今(24)日表示，停辦計畫已於15日送達，已進行審核作業，並提送技專校院設立變更及停辦審議會及私立學校諮詢會審議，停辦結果預計將在6月核定。

受少子化衝擊，台灣觀光學院營運及財務惡化，董事會去年12月申請110學年度停招，今年2月決議停辦。

教育部表示，台灣觀光技術學院目前在校學生為220人，扣除應屆畢業生，將有120名在校生，考量學生就學權益，核定停辦計畫後，將協助學生後續轉學事宜。

至於轉學方式，教育部指出，轉學安置以鄰近縣市私立技專校院為主，如大漢技術學院、慈濟科技大學。如果學生申請離家近的私立技專校院，教育部也承諾將予以協助。

教育部提到，有關學生因轉學而衍生的補救教學、交通費、住宿費等費用，將由獎補助款或退場基金予以補助，不致增加學生額外負擔。

教職員方面，教育部指出，該校目前專任教師計9名，可利用「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，轉介其他單位繼續服務，或依據〈學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例〉、〈公教人員保險法或勞動基準法〉等規定，辦理資遣或退休。而職員17人，校方將盤整停辦後校內所需人力，視實際情況進行聘任，或依據〈勞動基準法〉規定辦理資遣或退休。

(旺報 )