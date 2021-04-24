大陸觸控面板大廠歐菲光（OFILM）近期利空連連，先是遭美國商務部列入實體清單，之後被蘋果踢出供應鏈，而有消息傳出其早在今年2月就已經被韓國電子龍頭三星（Samsung）剔除供應鏈，歐菲光回應表示，公司與境外客戶業務量較小，不影響公司業務的正常開展。

歐菲光於去年7月遭美國商務部以強迫勞動等原因，將其列入實體清單，隨後被蘋果終止與其子公司的採購關係，將不再取得業務訂單，退出蘋果供應鏈，而現在更傳出歐菲光早在今年2月就遭三星踢出供應鏈。

據韓媒報導引述知情人士表示，由於歐菲光遭美國商務部列入實體清單，三星認為將歐菲光留於供應鏈之中有一定的風險，因此將其剔除供應連；事實上，歐菲光在供應鏈中占比不大，因此將其排除供應鏈對三星影響甚微。

除此之外，報導提到依照以往的慣例，供應鏈中雙方終止合作之後，仍會保留部分存量產品備件，不過三星卻絲毫不留半件。

據陸媒報導，歐菲光對此回應稱，公司與客戶簽屬保密協議，無法披露與客戶供應關係，以及相關業務的具體訂單量和銷售收入；目前公司與境外客戶業務量較小，並不影響公司業務的正常開展。

(中時新聞網)