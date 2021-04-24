大陸北京女子小美（化名）因為手機遊戲認識一名天津的柴姓男子，兩人相處過後發展成戀愛關係，也論及婚嫁。由於女方表示不想生小孩，男方為了表明心意主動跑去結紮，讓小美相當感動，沒想到小美竟也漸漸發現柴男不可告人的秘密。

根據「搜狐新聞」報導，小美在2019年3月認識柴男，兩人見面之後確定了戀愛關係，感情也穩定升溫，有了結婚成家的打算；由於小美並不想生小孩，柴男為了表明自己的心意，主動跑去醫院做結紮手術，讓小美相當感動，以為兩人可以一起幸福走入婚姻。

不過，小美漸漸發現，對方常會以各種理由向她借錢，如餐廳經營不善、生病、賣房支付仲介費等，前後陸續借了38萬元人民幣（約新台幣165萬元），就連小美已經沒錢了，還慫恿她去貸款，尤其每當自己要求對方還錢時，柴男總是百般推託，最後甚至直接封鎖，這才讓她意識到自己被騙，趕緊報警。

警方調查後發現，柴男原本經濟狀況不錯，後來因為沉迷網路賭博，不但花光自己的積蓄，還負債100萬元，即使賣房還債，仍然積欠40多萬元，所以與小美交往後，才會以各種理由借錢還債；警方表示，柴男以虛構理由向小美借錢，且無償還能力，因此以詐騙罪提起公訴，柴男最終被判處有期徒刑6年。

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(中時新聞網)