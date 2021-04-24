中央疫情指揮中心昨公布，華航印尼籍機師於澳洲確診新冠肺炎，其10多歲的兒子和50多歲同事機師23日也確診，且3人皆有參加台北清真寺400人集會，當日並無實名制登記。北市衛生局指出，現已有40位民眾被列入關懷名單，17名清真寺工作人員也緊急安排採檢，結果將於近日出爐。

指揮中心昨接獲澳洲通報，指華航1名印尼籍、40多歲男性貨機機師確診新冠肺炎，調查個案在台活動史、並針對在臺接觸者匡列及採檢後，其中2名接觸者檢出陽性（案1090、1091），2位也曾在16日與該名機師一同前往台北清真寺活動，該場活動人數高達400人。

衛生局疾病管制科長余燦華坦言，目前已初步掌握40位民眾，要求進行7天自主健康管理，市府也將其列為關懷名單，追蹤健康情況，再次呼籲當日有去參加集會的民眾，要記得進行自主健康管理，若有發燒、咳嗽等症狀記得就醫，並主動告知醫生活動史，但記得不要搭乘交通運具。17名清真寺工作人員也已進行採檢，結果將在近日出爐。

另外，4月8日自菲律賓返台的蔡姓台商，於北市防疫旅館進行檢疫，期滿前卻意外在沙發上死亡，該名台商也在死亡後被驗出為陽性個案，為1094案。

余燦華說，台商入住的房間已加強消毒，原則上該防疫旅館仍會正常運作，但為確保相關接觸者身體情況，已安排防疫旅館員工進行採檢，目前結果尚未出來。

(中時 )